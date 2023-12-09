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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومى للمرأة يدشن غرفة عمليات لمتابعة مشاركة السيدات في انتخابات الرئاسة 2024

صدى البلد

واصل المجلس القومي للمرأة استعداداته للانتخابات الرئاسية 2024 ، والمقرر عقدها في الداخل خلال الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023 ، وأعلن عن تخصيص غرفة عمليات لتلقى استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات طوال أيام الانتخابات على المستوى المركزى وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر رقم "15115".

وأوضحت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار أيام الانتخابات الثلاثة وحتى غلق باب اللجان، بهدف تلقى جميع الاستفسارات الخاصة بعملية التصويت، والتعرف على العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن والعمل على تذليلها من خلال التواصل مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للإنتخابات، وسوف تتواصل مقررات فروع المجلس بالمحافظات مع غرف عمليات المحافظين.

وأضافت أن غرفة العمليات سوف تتلقى تقارير فرق عمل المجلس من المتابعات والمتابعين المحليين للانتخابات على مستوى جميع المحافظات بهدف رصد مشاركة المرأة فى الانتخابات، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه السيدات.

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