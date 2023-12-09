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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استعدادات كبيرة للانتخابات.. رئيس البرلمان العربي: مصر لها ثقل كبير إقليميا ودوليا

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

علق عادل العسومي رئيس البرلمان العربي على الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، قائلا:" البرلمان العربي تابع الانتخابات الرئاسية في مصر مسبقا".

 

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وقال عادل العسومي في تصريحات للإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشهد استعدادات كبيرة في مصر للانتخابات الرئاسية ، وهذه الاستعددات توفر كافة مقومات الانتخابات على مستوى العالم ".

 

وأضاف عادل العسومي :"  وفد كبير تابع للبرلمان العربي يتابع الانتخابات الرئاسية في مصر".

 

وتابع عادل العسومي :"  مصر لها ثقل كبير على المستوى الإقليمي والدولي والانتخابات الرئاسية المصرية مهمة في المنطقة".

 

وأكمل عادل العسومي :"  تم تشكيل عدة فرق للمرور على اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات ونسجل الملاحظات ونعد تقرير عقب انتهاء الانتخابات".

 

ولفت عادل العسومي :" سنكتب في تقريرنا ما نراه في الانتخابات الرئاسية ولا نضع أي اعتبار للخارج لكن نضع في الاعتبار البرلمان العربي ودولنا العربية ونحن لا نجامل احد ".

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