استعدادات كبيرة للانتخابات.. رئيس البرلمان العربي: مصر لها ثقل كبير إقليميا ودوليا

علق عادل العسومي رئيس البرلمان العربي على الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، قائلا:" البرلمان العربي تابع الانتخابات الرئاسية في مصر مسبقا".

وقال عادل العسومي في تصريحات للإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشهد استعدادات كبيرة في مصر للانتخابات الرئاسية ، وهذه الاستعددات توفر كافة مقومات الانتخابات على مستوى العالم ".

وأضاف عادل العسومي :" وفد كبير تابع للبرلمان العربي يتابع الانتخابات الرئاسية في مصر".

وتابع عادل العسومي :" مصر لها ثقل كبير على المستوى الإقليمي والدولي والانتخابات الرئاسية المصرية مهمة في المنطقة".

وأكمل عادل العسومي :" تم تشكيل عدة فرق للمرور على اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات ونسجل الملاحظات ونعد تقرير عقب انتهاء الانتخابات".

ولفت عادل العسومي :" سنكتب في تقريرنا ما نراه في الانتخابات الرئاسية ولا نضع أي اعتبار للخارج لكن نضع في الاعتبار البرلمان العربي ودولنا العربية ونحن لا نجامل احد ".