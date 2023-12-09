يبدأ التاسعة مساء.. لميس الحديدي تعلن تبكير برنامجها نصف ساعة لمتابعة الانتخابات

قالت الإعلامية لميس الحديدي، أن الأسبوع الجاري هو أسبوع الانتخابات في خامس انتخابات تعددية تشهدها مصر تحت إشراف قضائي كامل ولكن طبقا لدستور 2014 أخر أخر انتخابات تجرى بنظام الاشراف القضائي الكامل ومن المفترض بعد ذلك يكون هناك تنظيم أخر".



وأعلنت الحديدي أن برنامج " كلمة أخيرة الذي تقدمه على شاشة أون سيبث مبكراً طوال مدة الانتخابات على مدا الثلاثة أيام القادمين من الاحد حتى الثلاثاء لمتابعة اللجان والاغلاق وعملية التصويت ليبدأ في التاسعة بدلاً من التاسعة والنصف".



وتابعت الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: “اللجان مفتوحه حتى لو بعد الساعة 9 حتى أخر ناخب نتمنى ذلك ستكون اللجان مفتوحه لأخر ناخب ونتمنى يكون هناك إقبال من قبل الناخبين”.



وأردفت وفقاً لما قالت الحديدي أنه تصريح خاص لبرنامجها ": لدينا 67 مليون مصري ومصرية من حقهم الادلاء بأصواتهم يمثلون 63.8% من إجمالي عدد سكان مصر مقارنة ب59.78 مليون مصري كان لهم حق الانتخابات في انتخابات 2018 وقد شارك فيها 24 مليون مصري بنسبة 41% من إجمالي الكتلة الناخبة".