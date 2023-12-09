لميس الحديدي للمصريين : شاركوا بانتخابات الرئاسة صوتكم مؤثر

دعت الإعلامية لميس الحديدي المصريين لضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي يبدأ فيها التصويت في الداخل غداً الاحد مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد شعاراً لتحقيق الهدف وهو حيوية الحياة السياسية".



وتابعت الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :" في حالة العزوف عن المشاركة هي رسالة سلبية لاي نظام سياسي بما يعني أن رأي الناس غير مؤثر".



ولفتت إلى أنها تدعو الناس للمشاركة في العملية الانتخابية وليس لدعم مرشح بعينه قائلة : " أدعوا للمشاركة وليس لدعم مرشح بعينه أياً كان المرشح الي هتدوه صوتكم لكن صوتك كناخب ليس لدعم مرشح بعينه ولكن لإلزام المرشح بطلبات المصريين".



وشددت أن طلبات المصريين ببساطة هي سياسات اقتصادية أفضل تعطي نتائج على الأرض أفضل وتحسن من أحوال الناس بالإضافة لمزيد من الحريات وحرية عمل الأحزاب وتمهيد الطريق لانتخابات 2030 وتداول سلمي للسلطة بعد ست سنوات ".