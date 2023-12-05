لميس الحديدي: هناك تحول في إستراتيجية صندوق النقد مع مصر لهذه الأسباب

قالت الاعلامية لميس الحديدي أن شائعات ضخ 2 مليار دولار في السوق كانت غير دقيقة وشائعات أخرى لكن كل ذلك لايعني تغيراً حقيقياً في السوق الموازية .

وقالت لميس الحديدي، خلال تقديممها برنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن كل مايحيط بالسوق الموازية غامض فلا نعرف هل هذه أسعار حقيقية من عدمه أم اسعار ضغط أم مضاربه لكن الذي يحدث الان هو عودة إرتفاع الدولار.

وتابعت مقدممة برنامج “كلمة أخيرة”، أنه تزامناً مع ذلك فإن المدير التنفيذي لنصدوق النقد الدولي على هامش كوب 28 قالت جملة مهمة حيث قالت أنه بالنسبة لمصر فإننا نعطي الاولوية الان لمكافحة التضخم المرتفع وبعد ذلك سوف ننظر بالطبع لمسألة سعر الصرف.

تحريك سعر الصرف



وأشارت لميس الحديدي إلى أن هذا التصريح يعكس تحولاً في إستراتجية صندوق النقد الدولي في التعامل مع مصر مع توقع وجود مراجعة خلال الربع الاول من العام 2024، مؤكدة أن هذا الكلام يعني أنه ربما نتوقع الفترة القادمة رفع جديد لسعر الفائدة وأن سعر الصرف لم يعد من الاولويات الاولى لدى الصندوق بما يعكس أن مصر إستطاعت إقتناع الصندوق بضرورة التريث في مسالة تحريك سعر الصرف.