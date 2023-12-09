عادت من الخارج للمشاركة .. نبيلة عبيد: هنتخب السيسي وكلنا معاه

قالت الفنانة نبيلة عبيد أنها ستشارك في الانتخابات الرئاسية، وأنهاعادت من خارج مصر إلى أرض الوطن خصيصًا للمشاركة والإدلاء بصوتها في أول يوم من إنطلاقها غدًا الأحد.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: أنا مع السيسي ومؤمنة بما يقدمه في عهده بنام مرتاحة ومبحطش أبواب حديد، وهو أجدر شخص لرئاسة مصر وكلنا معاه.

وأضافت نبيلة عبيد: أن ما حدث خارجيًا وفي غزة ينعكس على الأوضاع في مصر أيضًا وعلينا أن نتحمل لأجل مصر، موجهةً رسالتها للمصريين، قائلة: لازم تنزلوا وتنتخبوا السيسي.. مفيش غيره.

كشفت الفنانة نبيلة عبيد خلال الأيام الماضية ، عن بعض تفاصيل عودتها الى الدراما التلفزيونية مع المخرج خالد الحجر والتى تقوم حاليا بالتحضير له حاليا.

قالت نبيلة عبيد فى تصريحات تلفزيونية : اننى أقوم حاليا بالتحضير لمسلسل تلفزيونى جديد مع المخرج خالد الحجر ولا يمكن ان أكشف عن تفاصيل أخرى عنه فى المرحلة الحالية.

أما عن اختيار دينا الشربينى لتقديم قصة حياتها فى عمل فنى ردت نبيلة عبيد قائلة : "أحب أن اقدم قصة حياتى بطريقة مختلفة وأنا سأقوم بتجسيدها وليس أى شخص أخر.

وأحيت الفنانة نبيلة عبيد، الذكرى الأولى لرحيل مفيد فوزي؛ من خلال صورة لمجسم للإعلامي، وعلقت عليه،: “عدت سنة ولسه أنت في البال، صديقي الكاتب والإعلامي الكبير مفيد فوزي، سيبت فراغ كبير في حياتنا، وفي ذكراك، نفتكر أحلى معاني الصداقة العظيمة، ربنا يرحمك”.