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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيلة عبيد تعود إلى الدراما التلفزيونية وترد على دينا الشربينى

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

كشفت الفنانة نبيلة عبيد بعض تفاصيل عودتها الى الدراما التلفزيونية مع المخرج خالد الحجر والتى تقوم حاليا بالتحضير له حاليا. 

وقالت نبيلة عبيد فى تصريحات تلفزيونية : اننى أقوم حاليا بالتحضير لمسلسل تلفزيونى جديد مع المخرج خالد الحجر ولا يمكن ان أكشف عن تفاصيل أخرى عنه فى المرحلة الحالية. 

اما عن اختيار دينا الشربينى لتقديم قصة حياتها فى عمل فنى ردت نبيلة عبيد قائلة : "أحب أن اقدم قصة حياتى بطريقة مختلفة وأنا سأقوم بتجسيدها وليس أى شخص أخر. 

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نبيلة عبيد 

وأحيت الفنانة نبيلة عبيد، الذكرى الأولى لرحيل مفيد فوزي؛ من خلال صورة لمجسم للإعلامي، وعلقت عليه،: “عدت سنة ولسه أنت في البال، صديقي الكاتب والإعلامي الكبير مفيد فوزي، سيبت فراغ كبير في حياتنا، وفي ذكراك، نفتكر أحلى معاني الصداقة العظيمة، ربنا يرحمك”.

وفي سياق متصل، حضرت نبيلة عبيد الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة لاستلام تكريمها، وذلك بحضور العديد من الفنانين منهم الفنانة ليلى علوي، أمينة خليل، وغيرهم من ألمع النجوم.

ويقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام السعودية بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك"، وستعكس هذه الأفلام – بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي – مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.

ويعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”. 

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