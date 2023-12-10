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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاركت فى لجنة التحكيم.. أمينة خليل: تجربتى بمهرجان البحر الأحمر ثرية

أمينة خليل
أمينة خليل

نشرت الفنانة أمينة خليل مجموعة من الصور بحفل ختام مهرجان البحر الأحمر مع أعضاء لجنة التحكيم التى كانت مشاركة بها بالمهرجان فى دورته الثالثة.

وقالت أمينة خليل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”: “انتهت أمس الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، استمتعت بأفلام عالية المستوى وكانت تجربتي كعضوة في لجنة التحكيم ثرية إلى أقصى حد، شكرا لإدارة المهرجان على حسن الضيافة والتنظيم، وكل الأمنيات بالتوفيق للسينما السعودية التي حققت تطورا ملحوظا في زمن قياسي”.

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أمينة خليل 

وتشارك أمينة خليل فى فيلم "شماريخ" الذى يعرض حاليا بدور العرض. 

تدور أحداث فيلم “شماريخ”، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.

ويضم الفيلم عددا كبيرا من الأبطال وهم آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، والراحل مصطفى درويش، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، ولافينيا نادر، ومحمد ثروت، وعددا كبيرا من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

وطرحت شركة "سي سينما برودكشنز" الشركة المنتجة لفيلم “شماريخ” الإعلان الدعائي للفيلم على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ عرضه في السينمات في مصر والدول العربية من يوم 7 ديسمبر  الحالى بجميع دور العرض.

البحر الأحمر السينمائي الفنانة أمينة خليل امينة خليل فيلم شماريخ مهرجان البحر الأحمر السينمائي مهرجان البحر الأحمر

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