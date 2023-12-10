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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يدلي بصوته بالجمرك

أدلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك بمبنى حي الجمرك.

واطمأن على بدء العملية الانتخابية واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم وعدم وجود أي معوقات تعوق سير الانتخابات والتأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات وفقًا للخطة التي أعدتها المحافظة استعدادًا للاستحقاق الانتخابي على مدار أيام ١٠ و ١١و ١٢  ديسمبر الجاري.

ودعا محافظ الإسكندرية جموع الشعب السكندري للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين وتطلعاتهم وآمالهم.

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وأوضح الشريف أنه منذ التاسعة من صباح اليوم في أول أيام الانتخابات تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لجميع المديريات وشركات المرافق والتواجد للأحياء ميدانيًا وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشكلات طارئة للتعامل معها فورًا.


الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و 300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركز/ مقر انتخابي واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.

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