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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حشود كبيرة أمام اللجان الانتخابية في الإسكندرية.. والشباب يزين المشهد|فيديو

الناخبين أمام اللجان
الناخبين أمام اللجان الانتخابية

رصدت كاميرا قناة صدى البلد، الساعات الأولى من ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، التي انطقلت اليوم الأحد، وتستمر على مدار 3 أيام وفقا للجدول الزمني للاستحقاق الرئاسي المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.


وقال عصام الشندويلي، مراسل قناة صدى البلد، من محافظة الإسكندرية، إن هناك حشودا كبيرة أمام مقار اللجان الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحا أن هناك أعدادا غفيرة تتوافد على اللجان، ليرسم المصريون مشهدا رائعا يراه العالم أجمع اليوم.


أشار مراسل قناة صدى البلد، من محافظة الإسكندرية، إلى أن المصريين يحتفون اليوم باختيار رئيسهم، لافتا إلى أن ما نراه في الإسكندرية عروس البحر المتوسط هو عرس ديمقراطي بمعنى الكلمة.


وأوضح أن عدد الناخبين في محافظة الإسكندرية، 4 ملايين و300 ألف ناخب، بـ 18 لجنة عامة، مبينا أن أعلام مصر تتصدر المشهد الانتخابي، والشعب المصري يقول كلمته اليوم، ويبعث رسالة للعالم بأن الشعب هو من يختار رئيسه.

 

الفئة الشبابية تزين المشهد الانتخابي


وأكد أن الفئة الشبابية تزين المشهد الانتخابي المصري، وهناك اهتمام عالمي بالانتخابات الرئاسية، ومشهد اليوم، يؤكد أن مصر قادرة على مواجهة التحديات رغم كل المؤامرات التي تحاك بالدولة المصرية سواء في الداخل أو الخارج.

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