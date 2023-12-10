حسين فهمى ينشر صورا لمشاركته في الانتخابات الرئاسية

نشر الفنان حسين فهمى صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، أثناء مشاركته في الانتخابات الرئاسية الحالية بلجنته.

وحرص عدد من الجمهور على التقاط صور مع حسين فهمى بعد خروجه من لجنة الانتخاب.

حسين فهمى

كشفت الفنانة اللبنانية ليال عبد الخالق تفاصيل دورها في مسلسل "عودة البارون " من إخراج سامر خضر، حيث تشارك في عشر حلقات مع النجم حسين فهمي في العديد من المشاهد، والذي يعرض حاليا على إحدى المنصات العربية.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة تم تصويرها بين مصر وتركيا، وتدور أحداثه عن شخصيات تعيش بعد 30 عاماً وهي مسكونة بهواجس الماضي، حيث وصل عزام الرشيدي 60 عاماً - ويجسد الشخصية النجم حسين فهمي- إلى مصر بعد غربة طويلة، ليعيد افتتاح فندقه المهمل منذ مدة، هذا فقط، ولكنه يصطحب محاميه الأردني مؤنس وصديقه القديم حسن، ويستوقف الجميع اهتمام عزام الرشيدي بخمسة شباب هم (رجائي، راوية، دارين، هاني، وشريف) ويستدعيهم ليقيموا في فندقه، ويقومون بالتجريب لإنجاز مشاريع مبتكرة خارج الصندوق.

وقد قرر حسين فهمى تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بسبب أحداث غزة.