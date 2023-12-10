مش هنلاقي زيه .. مسن أسواني علي كرسي متحرك ينتخب السيسي| شاهد

في إطار توجيهات الحكومة المصرية لضمان حقوق جميع المواطنين في المشاركة في العملية الانتخابية، قرر مسن أسواني على كرسي متحرك تحدي الصعاب والحضور في لجنة الانتخابات لإدلاء بصوته في أول أيام الانتتخابات الرئاسة 2024.

وعلى الرغم من سوء حالته الصحية، إلا أنه أبدى حرصاً كبيراً على أداء واجبه الوطني والمشاركة في اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بمجرد وصوله إلى لجنة الاقتراع، لفت المسن الأنظار ونال احترام الحضور ومنتظريه، حيث كانت إرادته القوية وإصراره على المشاركة واضحة للجميع.

وفي تصريحات خاصة، أكد المسن أنه لا يجد أي مثيل للرئيس عبدالفتاح السيسي في قيادة البلاد قائلا: “مش هنلاقي زيه” وأنه يثق في قدرته على تحقيق الاستقرار والتقدم في مصر.

تعكس قصة هذا المسن الأسواني الإصرار والعزيمة التي تتسم بها العديد من المواطنين المصريين، الذين يتغلبون على الصعاب والتحديات للمشاركة في العملية الانتخابية.

يذكر أن عملية التصويت بدأت في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء، على مدى ثلاثة أيام، على أن يتم إعلان النتائج في 18 ديسمبر.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.