إقبال على لجان 15 مايو في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة.. صور

شهدت لجان الانتخاب في يومها الاول من الانتخابات الرئاسية بمدينة 15 مايو اقبالاً كثيفاً واحتشاد من المواطنين للإدلاء باصواتهم في الساعات الاولي منذ بدء فتح اللجان للاقتراع.

حيث قام صباح اليوم الاحد الدكتور مهران عبداللطيف مهران رئيس حي 15 مايو بجولة تفقدية لجميع المقار الانتخابيه للوقوف علي مدي جاهزية المقار ومتابعة أعمال الاناره والنظافة والاشغالات وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العمليه الانتخابية.



واشاد رئيس الحي بوعي المواطنين الذي ظهر في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركه بفاعليه في الانتخابات ادراكا منهم ان مشاركتهم لها دور إيجابي واشاد سيادته بسير العملية الانتخابية بسلاسة وإقبال كثيف باللجنة الانتخابية



وكذلك شهدت لجنة الوافدين بمركز شباب مجاورة 7 تجمعات كثيفة وإقبال من المواطنين.