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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بملابس الإحرام.. شاب يدلي بصوته في إحدي اللجان الانتخابية | شاهد

صدى البلد

تجذب الانتخابات الرئاسية في أي بلد اهتمام الكثير من المواطنين، حيث يتوافد الناس إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في تحديد مستقبل بلادهم، ولفت شاب أنظار الحضور أثناء توافده على لجنة الاقتراع للإدلاء بصوته في أول أيام الانتخابات الرئاسية، بينما كان يرتدي ملابس الإحرام.

وتعد الملابس البيضاء البسيطة للإحرام جزءًا من تقاليد الحج والعمرة في الدين الإسلامي، والذي يتطلب من المسلمين الابتعاد عن الزينة والمظاهر ، والتركيز على العبادة.

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لحظة تصويت انتصار السيسي في انتخابات الرئاسة

وقد أثارت ملابسه اهتمام الحضور ووسائل الإعلام المتواجدة في المكان، وعلى الرغم من أن الشاب لم يقدم أي تصريح رسمي بشأن ارتدائه لملابس الإحرام، إلا أنه لفت نظر العديد من الحاضرين.

ويذكر أن عملية التصويت بدأت في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء، على مدى ثلاثة أيام، على أن يتم إعلان النتائج في 18 ديسمبر.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلًا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

إطلالة غريبة الانتخابات الانتخابات الرئاسية

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