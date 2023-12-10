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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لحظة تصويت انتصار السيسي في انتخابات الرئاسة

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مشاركة السيدة انتصار السيسي والإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

أدلت السيدة انتصار السيسي، قرينة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة. 

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

الانتخابات الرئاسية.. عدد لجان الاقتراع الفرعية 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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ادعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي - الانتخابات الرئاسية 2024

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السيدة انتصار السيسي

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