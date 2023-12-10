مشاهد مبهرة.. طوابير المصريين أمام لجان انتخابات الرئاسة لحظة بدء التصويت.. فيديو

قال مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد، إن نجم اليوم هو الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرًا إلى أن هناك توافدا كبيرا من المواطنين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.



وأضاف مجدي يوسف، خلال التغطية الخاصة لقناة صدى البلد، للانتخابات الرئاسية، أن هناك طوابير من جميع الفئات ينتظرون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أنه يتواجد بمقر اللجنة الانتخابية في كنيسة قصر الدوبارة، والمشاهد تتحدث عن نفسها، قائلًا: «بنفرج الناس على صورة حقيقة والطوابير لا تنتهي».

وأوضح مراسل قناة صدى البلد، أن المصريين يكونون موجودين حين يحتاجهم وطنهم والصور لا تكذب أبدًا، لأنها صورة مبهرة بوجود كافة الفئات في الشوارع أمام اللجان.

