عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشاهد مبهرة.. طوابير المصريين أمام لجان انتخابات الرئاسة لحظة بدء التصويت.. فيديو

مجدي يوسف
مجدي يوسف

قال مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد، إن نجم اليوم هو الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرًا إلى أن هناك توافدا كبيرا من المواطنين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.


وأضاف مجدي يوسف، خلال التغطية الخاصة لقناة صدى البلد، للانتخابات الرئاسية، أن هناك طوابير من جميع الفئات ينتظرون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أنه يتواجد بمقر اللجنة الانتخابية في كنيسة قصر الدوبارة، والمشاهد تتحدث عن نفسها، قائلًا: «بنفرج الناس على صورة حقيقة والطوابير لا تنتهي».

وأوضح مراسل قناة صدى البلد، أن المصريين يكونون موجودين حين يحتاجهم وطنهم والصور لا تكذب أبدًا، لأنها صورة مبهرة بوجود كافة الفئات في الشوارع أمام اللجان.
 

 

انتخابات انتخابات الرئاسة التصويت المصريين مجدي يوسف العملية الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن أسعار البصل.. فيديو

وقف ممثلة شابة عن ممارسة نشاطها الفني بقرار من النقابة| اعرف السبب

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

السيدة انتصار السيسي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

وزير التموين يدلي بصوته في أول أيام الانتخابات الرئاسية بمدرسة الشهيد الصيرفي بالجيزة|صور

إيران تمنع أسرة مهسا أميني من السفر لتسلم جائزة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان

سنواصل الضغط لمواصلة الهدنة.. قطر: أزمة غزة أظهرت ازدواجية المجتمع الدولي

أهالي إمبابة يحتشدون أمام اللجان للتصويت في الانتخابات الرئاسية.. صور

وفد البرلمان الأورومتوسطي يرافق النائب محمد أبو العينين في مسيرة حاشدة بالجيزة

وزير النقل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعمامة البيضاء.. مسيرة وطنية لرجال الأزهر تحت شعار «تحيا مصر»| شاهد

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

توافد عدد كبير من الشباب على مدرسة الشهيد مصطفى عميرة .. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

فيديو

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

بسبب مزاعم الأنفاق تحت المستشفيات.. مسئول بجيش الاحتلال يهاجم صحفيا فرنسيا| شاهد

تشويق وإثارة.. الإعلان الدعائي لفيلم درويلة بطولة عمرو عبد الجليل

البحر أصبح مقبرة .. نفوق جماعي للأسماك في اليابان والسبب غامض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ