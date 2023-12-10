البابا تواضروس: الرئيس القادم لمصر سيأخذ دفعة إيجابية من المشاركة الواسعة بالانتخابات

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه ينتظر من الرئيس القادم لمصر، أن يأخذ دفعة إيجابية قوية بهذه المشاركة الواسعة، تجعله سيفكر أكثر وأكثر في المجتمع المصري، والوطن المصري، والاحتياج المصري.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الوطن ليس ترابا فقط، ولكن بشر من الأساس، والتفكير في كل قطاعات الدولة، خاصة أن مصر ليست صغيرة، ولكنها دولة تعدى سكانها 100 مليون نسمة.

وأشار إلى أن مصر دولة لها ثقلها التاريخي والجغرافي والحضاري، وهذا الثقل مع الرئيس القادم يحمل مسؤولية كبيرة، ويجب أن يسانده كل الناس، وأن يفكر في المستقبل، ومن أجل الناس، في صورة إيجابية تغطي كل مواطن، وتشبع احتياجات كل مواطن.