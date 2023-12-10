البابا تواضروس الثاني: مشاركتنا في الانتخابات واجبة وحق لنا ونمارسها بحرية وفرحة

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024 هي مشاركة واجبة وحق لهم، والاشتراك في هذا المشهد يُفْرَح للغاية للاختيار والحرية، فالاختيار حرية ومسؤولية، إذ إنها حرية للإنسان في الاختيار لكن في الوقت ذاته هي مسؤولية، والتقاعس عن المسؤولية لا يبني الوطن.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر تواجه تحديات وأزمات ومشكلات مثل أي مكان في العالم، لكن تكاتف ومشاركة الجميع على الأصعدة كلها، مؤكدا أن مشهد الانتخابات الرئاسية تُقَدَّم صورة إيجابية للوطن وحضارته وحاضره ومستقبله أيضا..

وأشار إلى أن فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، الصديق العزيز لنا، والذي دائما ما نتقابل ونتزاور ونتحدث في التليفون ونتناقش في موضوعات كثيرة، وقريبين لبعض للغاية وهذا شيء طيب أنا بفرح بها، وهذا نموذج للإنسان المصري، فموضوع الدين مرتبط بين الإنسان وربه بينما موضوع الوطن للجميع.