حسن مصطفى: أوافق على رحيل عبد المنعم عن الأهلي

أكد حسن مصطفي نجم فريق الأهلي والزمالك السابق، إنه من الأفضل لمحمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاحتراف الخارجي في الفترة المقبلة.

وقال حسن مصطفي نجم فريق الأهلي والزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" سمعنا عن وصول بعض العروض الشفهية لاحتراف محمد عبد المنعم وفي رأيي أتمنى أن توافق إدارة النادي الأهلي على احتراف محمد عبد المنعم في أوروبا خلال الفترة المقبلة في حال وصول عرض رسمي".

وتابع حسن مصطفى: "أتمنى عودة أحمد رمضان بيكهام" للأهلي في يناير المقبل لتدعيم صفوف الفريق والأهلي يحتاج مهاجم سوبر في الانتقالات الشتوية".