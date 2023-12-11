صحف السعودية| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة.. مركز الملك سلمان للإغاثة ينزع 733 لغمًا في اليمن

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الإثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة عكاظ

أكدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، أن المملكة السعودية رائدة في مراعاة وتطبيق حقوق الإنسان، وتنطلق في ذلك من تعاليم دين أسست عليه وقامت على مبادئه، يدعو إلى العدل والرحمة والإخاء والمساواة وتأمين الحياة الكريمة للبشر دون النظر إلى جنسهم أو لونهم. مشيدة بالإصلاحات الكبيرة التي شهدتها المملكة في ميدان حقوق الإنسان وحققت بها تميزاً مشهوداً في كثير من الميادين والمسارات الإنسانية التي يطالب بها العالم وتنادي بها منظماته المعنية.

ولفتت إلى أن المملكة حاضرة بقوة في العناية بالمرأة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والمغتربين وتحقيق العدل وحق التعليم والصحة التي تضمن للفرد والمجتمع حياة هانئة مطمئنة.

وفي خبر آخر، واصل وزارة الداخلية السعودية، جهودها نحو مسيرة التحول الرقمي الذي يمثل أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث أصدرت الوزارة ممثلةً في المديرية العامة للجوازات، خلال عام 2023، أكثر من 1,400,000 جواز سفر سعودي إلكتروني، مصمم بأعلى المواصفات العالمية لجوازات السفر في دول العالم.

ويحتوي الجواز السعودي على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز وخاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية.

صحيفة الرياض

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ضرورة زيادة الجهود الإنسانية والدعم المقدم للشعب الفلسطيني.

وجاء ذلك خلال لقائه نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى دانييل بنايم، في العاصمة القطرية الدوحة على هامش مشاركته في النسخة الحادية والعشرين من منتدى الدوحة.

وجدد البديوي التزام دول مجلس التعاون الثابت ببذل جميع الجهود لتخفيف المعاناة في غزة، مشددًا على الحاجة الفورية لوقف إطلاق النار، لتسهيل عملية إدخال وتعزيز المساعدات الإغاثية والإنسانية، منوّهاً بضرورة الالتزام بالمعايير الإنسانية الدولية وأهمية محاسبة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية البشعة في هذه الأزمة، وما نجم عنها من تداعيات سلبية على كل الجوانب في قطاع غزة والمنطقة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي خبر آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الإثنين حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والكامل وخليص وبحرة والجموم والطائف وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة وتربة والمويه والخرمة ورنية، ويتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء ومرات والمجمعة، ومناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل والقصيم، وهطول أمطار متوسطة على منطقتي الشرقية والباحة .

وأشارت المديرية إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والكامل وخليص وبحرة والجموم.

صحيفة الوطن

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام»، من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2023، من انتزاع 733 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و110 ألغام مضادة للدبابات، و618 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

واستطاع فريق «مسام» من نزع 161 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، كما تمكن الفريق في محافظة الحديدة من نزع لغم واحد مضاد للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات وذخيرتين غير منفجرة في مديرية حيس، و3 ألغام مضادة للدبابات و5 ذخائر غير منفجرة في مديرية الخوخة، واستطاع الفريق في مديرية مأرب بمحافظة مأرب من نزع 100 لغم مضاد للدبابات و320 ذخيرة غير منفجرة.

وفي محافظة شبوة نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد بمديرية عين، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تمكن فريق «مسام» من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و17 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المندب، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات، و59 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، ونزع لغمين مضادين للأفراد، و53 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن إلى 424 ألفًا و527 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وفي خبر آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الاثنين، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة, في حين تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة, كما ولايستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل الى أعلى من مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.