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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير خارجية السعودية: توافق دولي حول حل الدولتين لإحلال السلام.. فيديو

وزير خارجية السعودية
وزير خارجية السعودية

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن هناك توافقًا دوليًا حول حل الدولتين لإحلال السلام وإنهاء الصراع.

أضاف وزير الخارجية السعودي، اليوم الجمعة، خلال جلسة حوارية لوزراء خارجية مصر والأردن وقطر والسعودية حول تطورات الأوضاع في غزة‬ والجهود المبذولة لوقف الحرب، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب علينا أن نقوم بما يلزم لوقف هذا الصراع الذي لا ينتهي.

أشار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى أننا بحاجة لزيادة كبيرة وفورية للمساعدات المقدمة إلى قطاع غزة.

وزير خارجية السعودية

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