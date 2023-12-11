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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تواصل التصويت بالانتخابات الرئاسية في مصر .. خطوة بخطوة اعرف لجنتك

توافد المواطنين لليوم
توافد المواطنين لليوم الثاني الانتخابات الرئاسية

انطلقت اليوم الإثنين ثاني أيام عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في مصر وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على انتظام سير عملية التصويت في كافة لجان الاقتراع خلال اليوم الأول.

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية في مصر

وأضافت هيئة الانتخابات أن المقار الانتخابية شهدت إقبالا كثيفا وغير مسبوق من الناخبين في مختلف المحافظات، وأشارت إلى أنه تم الدفع بمزيد من أعضاء الهيئة القضائية إلى اللجان الفرعية، لتخفيف الزحام وتسريع وتيرة التصويت.

ومع نهاية اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، الأحد، شهدت اللجان إقبالا من المواطنين، حيثُ رصدت الهيئةُ الوطنية للانتخابات تصويت 5 ملايينِ مواطن حتى منتصفِ اليوم من إجمالي 67 مليونا ممن لهم حقُ التصويت، وهي المشاركةُ الأعلى منذُ انتخاباتِ 2014.

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ويتنافس 4 مرشحين على مقعد الرئاسة، أولهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي يترشح لفترةٍ ثالثة، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزبِ الشعب الجمهوري.

الرئيس عبد الفتاح السيسي 

استعلم عن لجنتك في الانتخابات

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين بلغوا 18 عاما، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، تم إدراج أسمائهم فى قاعدة بيانات الناخبين، ولهم الحق المشاركة فى عملية التصويت باستثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة، الذين تم إعفاؤهم من أداء هذا الواجب خلال فترة الخدمة.

ووضعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية 2023، عدد خطوات للتسهيل على الناخب في الحصول على مكان لجنته الانتخابية بالمجان عبر الدخول على رابط اللجنة الانتخابية، وأكدت أن الناخب يستطيع معرفة رقم اللجنة الفرعية وترتيب اسمه في الكشوف الانتخابية بعد إرسال رسالة تحمل أرقام بطاقة الرقم القومي مرسلة إلى رقم 5151 عبر الهاتف المحمول، وتصل الرد برسالة إلى الناخب بنتيجة الاستعلام بجميع التفاصيل.

الانتخابات الرئاسية 2024

خطوة بخطوة بالرقم القومي 

الناخبون المغتربون الراغبون فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، يمكنهم الحصول على أماكن لجانهم الانتخابية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

  • الخطوة الأولي: الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات هــنـا.
  • الخطوة الثانية: يتم الضغط على كلمة الموقع الكامل الموجودة على يسار الصفحة
  • الخطوة الثانية: اختيار المحافظة التي يرغب التصويت فيها.
  • الخطوة الرابعة: تحديد مقر اللجنة العامة.
  • الخطوة الخامسة: سيظهر على الشاشة اسم اللجنة الانتخابية المحددة للمغتربين ضمن نطاق اللجنة العامة التى يتم تحديدها.

وكانت حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 2014، قيمة الغرامة، لا تتجاوز 500 جنيه، لكل مواطن مسجل اسمه فى كشوف الانتخابات، وتخلف عن التصويت عن الإدلاء بصوته بدون عذر. 

الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر 

الانتخابات الرئاسية الخامسة

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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ويذكر أن هذه هي الانتخابات الرئاسية الخامسة في مصر منذ عام 2005، وتتم تحت إشراف قضائي كامل وبمشاركة 14 هيئة دولية لمراقبة سير العملية الانتخابية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي 
الانتخابات الرئاسية الإنتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية 2024 الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي

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