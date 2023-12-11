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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

باحث سياسي: المشاركة الكثيفة للانتخابات نصرة لمصر وتعزيز البناء الديمقراطي للدولة

جمال رائف
جمال رائف

انطلقت منذ قليل عملية تصويت الناخبين المصريين في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر في جميع محافظات الجمهورية، والتي تمتد 3 أيام تنتهي الثلاثاء، حيث حرص عدد من الناخبين على التوافد على مراكز الاقتراع في الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

مواصلة الطريق نحو الجمهورية الجديدة

وحول الانتخابات الرئاسية 2024، قال جمال رائف، الكاتب والباحث السياسي، إن أصوات الناخبين نصرت الوطن وعززت البناء السياسي المصري.

وأوضح رائف ـ في تصريحات خاصة لـ موقع "صدى البلد"، أن المشهد الانتخابي المهيب الذي اصطف خلاله الناخبين المصريين أمام صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس يؤكد إدراك المواطن المصري بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية خاصة في ظل التوقيت الراهن الذي يشهد تغيرات دولية واقليمية صعبة تحتاج فيه مصر لمواصلة الطريق نحو الجمهورية الجديدة والمحافظة على استقرارها الداخلي وايضا توازنها الخارجي.

وتابع: لهذا أعلي الناخب المصري من المصالح العليا للدولة المصرية فوق اي مصالح شخصية وترجم حالة الاصطفاف الوطني الداعمة لاستقرار الوطن الي مشاركة كثيفة في الاستحقاق الديمقراطي استطاعت أن ترسل رسالة هامة للعالم أجمع ان الشعب المصري علي قلب رجل واحد ماضية نحو استكمال الطريق والمحافظة على استقرار للوطن.

وفي نفس الإطار، أضاف رائف أن هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي هو الثالث خلال عشر سنوات ما يؤكد تنامي البناء السياسي والديمقراطي للدولة المصرية وانتظام توقيتات الاستحقاقات الانتخابية بشكل عام خلال تلك الفترة يعبر عن قوة ومتانة البناء الديمقراطي المصري الذي نستند عليه اليوم لنكمل الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

واختتم: فالمشاركة الكثيفة للمواطنين بالانتخابات الرئاسية اختار خلالها الناخب نصرة مصر وتعزيز البناء السياسي والديمقراطي للدولة المصرية.

 جمال رائف

المصريون يختارون رئيسهم

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين وهم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويصوت في الانتخابات الرئاسية 2024 ما يزيد عن 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم في المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة في انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

الانتخابات الرئاسية 2024
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