مشاهد مبهجة في الانتخابات.. السيسي يراهن على وعي المصريين والشعب يرد الجميل

كشف اليوم الأول من المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2024، على إدارك ووعي الشعب المصري لأهمية المرحلة التي يمر بها الجميع، وما يحيط بالوطن من أخطار في ظل تقلبات اقتصادية وجيوسياسية يعيشها الإقليم والعالم بفضل النزاعات التي لا تتوقف وتحاصر القاهرة من كافة الاتجاهات شرقا وغربا وفي الجنوب.

الانتخابات الرئاسية 2024

وخرج المصريون إلى لجان الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم في يوم وصف بالتاريخي من حيث حجم الإقبال، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن من شاركوا في عملية التصويت بالانتخابات والتي تمتد على مدار ثلاثة أيام بدأت الأحد تجاوز 5 ملايين مواطن، حيث خرج المصريون بحثا عن الاستقرار واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن اللجان الانتخابية أعادت الفتح في موعدها بعد ساعة الراحة، وإن الإقبال علي اللجان الانتخابية أمر فاق كل التوقعات وخاصة أن أول يوم شهد توافدا كبيرا على اللجان، وخاصة لجان الوافدين التي شهدت إقبالًا كبيرًا علي التصويت في الانتخابات الرئاسية.

ووجه المستشار أحمد بنداري، الشكر بصفته المدير التنفيذي للهيئة، وكذلك مجلس إدارة الهيئة، للمواطنين المصريين على وعيهم وروحهم الوطنية وحثهم علي المشاركة في الاستحقاق النيابي والحفاظ علي حقهم الذي كفله لهم الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية.

وأضاف أن هناك إقبال على الاستعلام عن اللجان الانتخابية لعدد كبير من المواطنين بفارق كبير عن الأعوام الماضية، موضحًا أن 5 ملايين مواطن استعلموا عن لجانهم الانتخابية بالانتخابات الرئاسية على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية، و500 ألف استعلموا عبر الرسائل النصية علي الرقم (506207)، وكذلك 500 ألف أخرى عبر رسائل البريد.

من جانبها قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنها تابعت بكل فخر واعتزاز حشود المصريين من كافة طوائف المجتمع وهم أمام مراكز الاقتراع يدلون بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 الموافق 10 ديسمبر 2023.

حملة السيسي الانتخابية

وأكدت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، انها تابعت استمرار التصويت في جميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية من خلال وكلائها ومندوبيها ومفوضيها من الساعة التاسعة صباحاً وحتى غلق لجان الاقتراع في يومها الأول، مشيرة إلى انه لم يتم رصد أي مخالفات حتى الآن خلال العملية الانتخابية، مشيدة بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم العملية الانتخابية وفي جاهزية اللجان الانتخابية وانتظام سير العملية الانتخابية والعمل بجميع اللجان الفرعية.

وتثمن الحملة الرسمية حرص كافة طوائف المجتمع المصري على المشاركة خلال اليوم، حيث شهدت مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر وحتى المساء إقبالاً ملحوظاً من الشباب من الجنسين وسيدات مصر العظيمات، وكذلك الرجال والشيوخ والمسنين.

وتوجهت الحملة بالشكر والتقدير لملايين المصريين والمصريات الذين توجهوا إلى الصناديق والتي شهدت إقبالاً تاريخياً وغير مسبوق على لجان التصويت منذ الصباح،

كما طالبت المواطنين الذين لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم بالمشاركة الإيجابية يومي الإثنين والثلاثاء للتعبير عن رأيهم بكل حرية، مؤكدة ثقة مرشحها في المواطن المصرى في أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة، وثقته في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر واستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

وكانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، شاركت جزءا من خطاب الرئيس السيسي عشية الانتخابات، والذي جاء فيه "أدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي، ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح، تلك دعوتي الصادقة، وهذه إرادة المصريين التي أحترمها وأعمل بها ولها".

ويواصل المصريون اليوم الإثنين 11 ديسمبر التصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2024؛ لاختيار رئيس مصر القادم من بين 4 مترشحين يتصدرهم الرئيس السيسي، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.