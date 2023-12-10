الرئيس السيسي يدعو المصريين للمشاركة في المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم من يصلح.. فيديو

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي جزءا من خطاب الرئيس السيسي، الذي جاء فيه "أدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي، ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح، تلك دعوتي الصادقة، وهذه إرادة المصريين التي أحترمها وأعمل بها ولها".

ويصوت اليوم الأحد 10 ديسمبر ولمدة ثلاثة أيام أكثر من 67 مليون مصري في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2024؛ لاختيار رئيس مصر القادم من بين 4 مترشحين يتصدرهم الرئيس السيسي، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

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