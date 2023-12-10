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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا من المتحفظين جدا.. تعليق ناري لعمرو أديب على الانتخابات الرئاسية.. فيديو

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على سير اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.

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عمرو أديب يدلي بصوته الانتخابي بلجنة مدينة الإنتاج الإعلامي بأكتوبر |صور

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عمرو أديب لـ المصريين: اختاروا اللي يقدر يعدي بينا الـ 6 سنوات الجاية

وقال الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "أنا مشوفتش حد استجرا يقول مفيش إقبال على الانتخابات الرئاسية"، لافتا: "مشوفتش حد جاتله الجرأة يقول أو يكتب تويتة إن ماحدش راح.. لم يجرؤ أحد".

 

وأضاف: "٩٠٪؜ من الناس اللي أعرفها أو بيبعتولي قالوا إنهم راحوا ينتخبوا ولقوا اللجان زحمة"، متابعا: "أنا من المتحفظين جدا، والهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت في بداية اليوم أن هناك إقبال كثيف جدا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية".

 


وأشار: "فيه إحساس جوة الناس عاوزة تقول اننا بلد وعندنا انتخابات.. عشان كده الناس نزلت النهارده وهتنزل بكرة"، مضيفا: " فيه لجان مدت عملها بسبب الإقبال.. وده كان بيحصل اليوم التالت مش الأول".
 

عمرو أديب الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الإعلامي عمرو أديب الوطنية للانتخابات

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