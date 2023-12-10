أنا من المتحفظين جدا.. تعليق ناري لعمرو أديب على الانتخابات الرئاسية.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على سير اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.

وقال الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "أنا مشوفتش حد استجرا يقول مفيش إقبال على الانتخابات الرئاسية"، لافتا: "مشوفتش حد جاتله الجرأة يقول أو يكتب تويتة إن ماحدش راح.. لم يجرؤ أحد".

وأضاف: "٩٠٪؜ من الناس اللي أعرفها أو بيبعتولي قالوا إنهم راحوا ينتخبوا ولقوا اللجان زحمة"، متابعا: "أنا من المتحفظين جدا، والهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت في بداية اليوم أن هناك إقبال كثيف جدا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية".



وأشار: "فيه إحساس جوة الناس عاوزة تقول اننا بلد وعندنا انتخابات.. عشان كده الناس نزلت النهارده وهتنزل بكرة"، مضيفا: " فيه لجان مدت عملها بسبب الإقبال.. وده كان بيحصل اليوم التالت مش الأول".

