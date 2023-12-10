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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمرو أديب يدلي بصوته الانتخابي بلجنة مدينة الإنتاج الإعلامي بأكتوبر |صور

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

أدلى الإعلامي عمرو أديب،  ببصوته الانتخابي بلجنة مدينة الإنتاج الإعلامي، ضمن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في يومها الأول ضمن استحقاق الداخل. 

صابرين تدلي بصوتها الانتخابي بلجنة مركز شباب الشيخ زايد

أدلت النجمة صابرين بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2023، بمقر لجنتها الانتخابية داخل مركز شباب الشيخ زايد الرياضى، وفور انتهائها من التصويت حرصت على تلبية طلبات مسؤولى اللجنة والتقطت معهم عددا من الصور التذكارية.

شهدت لجان مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي - عثمان بن عفان سابقا- للتعليم الأساسي، بمنطقة حدائق أكتوبر، توافدًا للناخبين مع دقات التاسعة من صباح اليوم الأحد، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي يتنافس خلالها أربعة مرشحين في مقدمتهم المرشح عبدالفتاح السيسي.

انتهاء التصويت بلجان حدائق أكتوبر في يومه الأول

وحرص الناخبون خلال الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت على الاحتشاد أمام المقار الانتخابي، وترديد الهتافات وسط تواجد لمكبرات الصوت بمحيط اللجنة، وتشديدات أمنية.

فيما انتظمت عملية التصويت مع دقات التاسعة صباح اليوم، وسط تأمين وتنظيم على أعلى مستوياته، وحرص بعض أفراد التأمين المتواجدين ومندوبين عن حملات المرشحين على مساعدة الناخبين المترددين على المدرسة للإدلاء بأصواتهم.
فيما توافد عدد من الناخبين على لجان مدرسة جيل 2000، وعدد من مدارس الشيخ زايد وأحياء السادس من أكتوبر حاملين أعلام مصر، وصورًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

عمرو أديب 
عمرو أديب
عمرو أديب
الانتخابات الرئاسية حدائق أكتوبر الإعلامي عمرو أديب الإنتاج الإعلامي الانتخابات الرئاسية المصرية

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