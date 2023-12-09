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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب لـ المصريين: اختاروا اللي يقدر يعدي بينا الـ 6 سنوات الجاية

عمرو أديب
عمرو أديب

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للمصريين بشأن الانتخابات الرئاسية، قائلا: "انزل مش عشان شكلنا قدام العالم بره".

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عمرو أديب: الانتخابات المصرية الوحيدة ما تتعرض لهجوم ضاري عالميا.. فيديو

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وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "نزولكم بكرة حق، أنت مش نازل عشان مصر ولا عشان الوطنية، قبل كل ده أنت نازل عشان عاوز مستقبل جيد لك ولعيالك، فوطن بلا شعب لا يساوي شيئا".


وتابع: "اذهب غدا واختر المرشح الذي ترى أنه يستطيع العبور بك، من المهم على مدار الـ6 سنوات المقبلة أن تكون قادرا على مجابهة التحديات الموجودة".

 

وأشار الإعلامي عمرو أديب،: "المواطنين المشاركين في الانتخابات سيحددون مستقبل الدولة وشكل التجربة"، مضيفا: ""أنت مش نازل بكرة عشان مصر، أنت نازل بكرة عشان مستقبلك أنت وعيالك.. انزل واختار الراجل اللي يقدر يعدي بيك الست سنوات القادمة وهى السنوات الأصعب".
 

عمرو أديب

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