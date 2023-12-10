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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. موسى: الشباب نزل ينتخب عشان حس أن بلده في خطر.. حملة السيسي: المصريون يضربون أروع الأمثلة أمام صناديق الانتخابات

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى 

أحمد موسى: الشباب نزل ينتخب عشان حس أن بلده في خطر
علق الإعلامي أحمد موسي، على اليوم الأول من الإنتخابات الرئاسية، قائلا: “ لا أحد كان يتوقع الإقبال الكبير.. الشباب نزل ينتخب عشان حس أن بلده في خطر”.
 

حملة المرشح حازم عمر: لم نرصد أي مخالفات باليوم الأول لانتخابات الرئاسة
قال زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح حازم عمر، إن الحملة تتابع العملية الانتخابية من خلال غرفة مركزية و29 غرفة من خلال المحافظات المختلفة، وحتى الآن يوجد إقبال جيد جدا من كافة الفئات المختلفة بقوة سواء الرجال أو الشباب أو المرأة أو رجال السن، أو ذوي الاحتياجات الخاصة. 
 

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: العملية التنظيمية جيدة ولا معوقات
قال المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 عبد السند يمامة، إن العملية الانتخابية مبشرة، والعملية التنظيمية جيدة جدا دون معوقات، واستغرقت في التصويت ثواني معدودة.
 

حملة المرشح السيسي: المصريون يضربون أروع الأمثلة أمام صناديق الانتخابات
قال كريم سلام، عضو هيئة مكتب حملة المرشح عبد الفتاح السيسي، إنه يجب تحية الشعب المصري على المشهد المميز اليوم في الانتخابات، إذ أن المصريين يضربون أروع الأمثلة في الاحتشاد أمام الصناديق دعما للدولة المصرية إذ أن الانتخابات ليست اختيار لمرشح وإنما اختيار للدولة المصرية والوقوف بجانب الدولة المصرية في جميع قراراتها خاصة القضية الفلسطينية. 
 

أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين وجه التحية لأهالي الجيزة بعد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات
علق الإعلامي أحمد موسي، على اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، قائلا: “النائب محمد أبو العينين وجه التحية لأهالي الجيزة بعد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات”.
 

رجال لا تنام.. أحمد موسى: تأمين الداخلية للاستحقاق الرئاسي رسالة قوية للعالم
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة الداخلية تؤمن لأول مرة الانتخابات الرئاسية، موضحا أن تأمين وزارة الداخلية للاستحقاق الرئاسي رسالة قوية للعالم بعد مشاهد الإقبال الكثيفة من المصريين على المقار الانتخابية بأن مصر بها وزارة داخلية قادرة على حماية والحفاظ على أمنها.
 

إقبال كثيف.. مراسل صدى البلد يكشف أجواء العملية الانتخابية في الشرقية
كشف محمود حافظ، مراسل قناة صدى البلد بالشرقية، أجواء العملية الانتخابية في المحافظة، موضحا أنها شهدت كثافة في الإقبال من قبل المواطنين الذين توافدوا منذ فتح اللجان.
 

عاجل.. الوطنية للانتخابات: مد التصويت باللجان الفرعية حتى آخر ناخب
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، استمرار عمل اللجان الفرعية وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب متواجد ينتظر الانتخاب نظرا للإقبال غير المسبوق من جموع الناخبين.

انتخابات الرئاسة 2024| إكسترا نيوز: تيسيرات كثيرة في لجان الجيزة
قالت شيرين مجدي مراسلة قناة إكسترا نيوز، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين في لجنة مدرسة الشهيد محمد سيد أحمد عبدالله، بمنطقة كفر نصار، التي تضم لجنة واحدة، وهي خاصة بالمغتربين، من ضمن 47 لجنة مغتربين ووافدين على مستوى المحافظة، تطبيقا لنص المادة 33 من قانون الانتخابات الرئاسية، والذي يسمح للناخب أو الناخبة خارج حدود المحافظة، بالإدلاء بالأصوات في لجان المغتربين.
 

حملة فريد زهران: الانتخابات الرئاسية اليوم تليق باسم وحجم مصر
قال معتز الشناوي، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن ما حدث اليوم هو يوم يليق بمصر وكل المصريين، إذ أنه يوم شديد الرقي وشديد الاحترام، وما تمت ملاحظته كمراقبين للعملية الانتخابية ومشاركين فيها لا يعدو كونه تصرفات عادية، مؤكدا أن هناك بعض السلبيات ولكن لا ترتقي على الإطلاق لما حدث في الانتخابات الرئاسية. 
 

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