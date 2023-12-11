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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الانتخابات الرئاسية 2024 شبيهة بـ2014 .. زخم لبقاء حالة الاستقرار الأمني والسياسي

انطلقت صباح اليوم عملية تصويت الناخبين المصريين في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر في جميع محافظات الجمهورية، والتي تمتد 3 أيام تنتهي الثلاثاء، حيث حرص عدد من الناخبين على التوافد على مراكز الاقتراع في الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم.

الانتخابات الرئاسية في مصر

لبقاء حالة الاستقرار الأمني والسياسي

وحول الانتخابات الرئاسية 2024، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن حالة الزخم الكبير في العملية الانتخابية تؤكد أن المصريين ذهبوا للانتخابات وصوتوا للمستقبل ويصوتون لبقاء حالة الاستقرار الأمني والسياسي وتأييدا وتأكيدا للمشروع الوطني الكبير الذي يقوده الرئيس السيسي في هذا التوقيت.

وأوضح فهمي ـ في تصريحات خاصة لـ موقع "صدى البلد"، أن حالة الزخم مرتبطة بالتخوف من أي ارتدادات على الأمن القومي المصري ومواجهه التحديات والمخاطر التي تتطلب رئيسا بمواصفات معينة لمواجهه مثل هذه السيناريوهات الكبيرة التي تحاط بالدولة المصرية.

وأكد أن حالة الزخم الكبيرة تؤكد على فطنة ورشادة الناخب المصري وقدرته التصويتية، معقبا: أن هذا الامر ليس غريب على المصريين وهذا المنظر شبيه بعام 2014 عندما كان تخوف على الدولة المصرية وهناك تأكيد على الالتفاف حول مصر وقيادتها السياسية.

حشود أمام مؤسسة أبو العينين للاستعلام عن بياناتهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية

توافد كبير لكبار السن وذوي الهمم بالقاهرة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

وأضاف أن حالة المشاركة تعكس اهتمام مصري كبير وهناك ردود فعل دولية وإشادات على المشاركة الكبيرة للمواطن المصري في الانتخابات وتؤكد ان المصريين قادرين على الخروج من المشهد الانتخابي يليق بالدولة المصرية في هذا التوقيت واجراء الانتخابات برغم ما يجرى من تحديات ومخاطر.

واختتم: وتعكس هذه المشاركة الأهمية الكبيرة لمصر في هذا الإطار والدور الكبير للدولة ومؤسساتها، واداره اللجنة العليا الانتخابات العملية الانتخابية بحرفية ومهارة كبيرة. 

الدكتور طارق فهمي

احتشاد آلاف الشباب أمام اللجان الانتخابية

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل، أمس الأحد، ويتنافس فيها كل من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري رمز السلم.

وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 67 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من الأحد حتى الثلاثاء، ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة رسميا في 18 ديسمبر الجاري، بحسب الجدول الزمنى المعلن عنه مسبقا.

وحال وجود جولة إعادة سيتم إجراء الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين في الداخل أيام 8 و9 و10 يناير، فيما سيتم إعلان النتائج 16 يناير 2024.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 67 مليون ناخب، موزعين على 10 آلاف و85 مركز اقتراع على مستوى الجمهورية، وبإشراف 15 ألف قاض.

وكان المصريون المقيمون بالخارج صوتوا في الانتخابات على مدار 3 أيام، في 121 دولة حول العالم، امتدت في الفترة من 1 لـ 3 ديسمبر، في 137 لجنة فرعية موزعين بمقار البعثات الدبلوماسية، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت المصريين بالخارج ضمن النتائج المجمعة للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية في مصر

منظمات دولية تشيد بالعملية الانتخابية 

وشهد اليوم الأول احتشاد آلاف الشباب من الجنسين أمام اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات المصرية للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، التي انطلقت أمس، في مشهد يعكس أهمية الاستحقاق بالنسبة لهم.

ويذكر أن أكدت بعثات الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي وجمعية برلمان البحر المتوسط حرصها على متابعة الانتخابات، وأعربت عن تقديرها لمصر وحرصها على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها واعتمادها الإشراف القضائي كضمانة أساسية.

وأكدت سبيسيوزا كازيبوى رئيسة بعثة متابعة الانتخابات عن الاتحاد الأفريقي أن متابعة الاتحاد لهذا الاستحقاق الديمقراطي يمثل خطوة رئيسية لاستكمال الإنجازات.

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النائب مصطفى قدري يقود مسيرة مؤيدة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

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مواطن بالعريش يكتب على ملابسه عبارات تأييد للمرشح الرئاسي السيسي

وأشارت إلى أن متابعة الانتخابات تتم وفقا للقانون المصري والإجراءات التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات وثمنت اعتماد مصر الإشراف القضائى على العملية الانتخابية كضمانة لنزاهة الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية في مصر
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