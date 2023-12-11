أمريكا.. اعتقال عدد من المتظاهرين المطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، بأن شرطة الكابيتول اعتقلت عددا من المتظاهرين المطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، تظاهر مئات الإسرائيليين، أمام مبنى الكنيست احتجاجا على ساسية الحكومة الإسرئيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" فقد طالب المتظاهرون، وهم أبناء عائلات قتلى السابع من أكتوبر، الحكومة ورئيسها نتنياهو بتحمل مسؤولية الأحداث وإنهاء مهامهم.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: "أنتم المذنبون يا حكومة نتنياهو"، "لقد فشلتم، تخليتم عنا"، "اعزلوا الآن" و"حكومة المتخلفين".