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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مسيرات حاشدة لحزب مستقبل وطن بالقليوبية لدعم المشاركة فى انتخابات الرئاسة

صدى البلد

نظم حزب مستقبل وطن امانة محافظة القليوبية مسيرات حاشدة بمنطقة شبرا الخيمة، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وجابت المسيرات شوارع مناطق ببهتيم  ومسطرد لحث المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم والأبرز.

وشهدت الساعات الأولى من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، اليوم إقبالا من جميع الناخبين، بمعظم اللجان في المحافظات، وسط مشهد حضاري، يؤكد حب المواطنين لمصر.

والانتخابات الرئاسية 2024 خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب  أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت الهيئة يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

الانتخابات الرئاسية 2024 الاستحقاق الدستورى التصويت في الانتخابات الرئاسية

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