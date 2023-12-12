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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رئيس اتحاد الكيك بوكسينج يدلي بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية

صدى البلد

أدلى محمد صبيح رئيس اتحاد الكيك بوكسينج بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم وسط إقبال كبير من المواطنين على التصويت في الانتخابات.

وحرص محمد صبيح  على المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية الحالية والمشاركة في هذا الحدث الديمقراطي الغير مسبوق الذي تشهده الدولة المصرية.

وأعرب عن سعادته بالتوافد الكبير للشعب المصري في المشاركة في العملية الانتخابية والوعي الكبير لدى الشعب المصري بجانب التجهيزات والتنظيم المشرف في اللجان الانتخابية والذي يعبر عن الحالة الديمقراطية التي تعيشها مصر حاليا.

وحث رئيس اتحاد الكيك بوكسينج الجميع على ضرورة المشاركة فى هذا العرس الانتخابى الديمقراطى الرائع الذى يعكس الوجه الحضارى لبلدنا والنزول وممارسة الحق الدستورى فى اختيار رئيس الجمهورية.

كما حرص أعضاء اتحاد الكيك بوكسينج  وأعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويتوافد المواطنون على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في بانتخابات الرئاسة 2024 حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً ويتواصل التصويت لمدة ثلاثة أيام هي الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، في وقت سابق عن اتاحة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الرقم القومي للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت خلال انتخابات الرئاسة 2024.

كما وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات إمكانية الاستعلام عن لجان الوافدين الفرعية للتصويت في الانتخابات الرئاسية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات.

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