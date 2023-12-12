أجواء احتفالية و إقبال غير مسبوق في مدرسة السعيدية بالجيزة قبل غلق اللجان | فيديو

شهدت مدرسة السعيدية بالجيزة إقبال واسع قبل غلق اللجان بدقائق وأجواء احتفالية بالعملية الانتخابية بشكل عام والتي خرجت بشكل مشرف للعام .

وسارع الناخبون الذين لم يقوموا بالتصويت خلال اليومين السابقين، بالتوجه إلى لجانهم الانتخابية حتى يتمكنوا من التصويت والمشاركة في اختيار رئيس الجمهورية قبيل غلق صناديق الاقتراع في التاسعة من مساء اليوم /الثلاثاء/ آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024.



وقام أفراد الأمن باللجان بتقديم يد العون للناخين وتذليل العقبات أمام كبار السن، والسيدات اللاتي يصطحين أطفالهن لسهولة التصويت.