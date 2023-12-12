عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أجواء احتفالية و إقبال غير مسبوق في مدرسة السعيدية بالجيزة قبل غلق اللجان | فيديو

صدى البلد

شهدت مدرسة السعيدية بالجيزة إقبال واسع قبل غلق اللجان بدقائق وأجواء احتفالية بالعملية الانتخابية بشكل عام والتي خرجت بشكل مشرف للعام . 

وسارع الناخبون الذين لم يقوموا بالتصويت خلال اليومين السابقين، بالتوجه إلى لجانهم الانتخابية حتى يتمكنوا من التصويت والمشاركة في اختيار رئيس الجمهورية قبيل غلق صناديق الاقتراع في التاسعة من مساء اليوم /الثلاثاء/ آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024.


وقام أفراد الأمن باللجان بتقديم يد العون للناخين وتذليل العقبات أمام كبار السن، والسيدات اللاتي يصطحين أطفالهن لسهولة التصويت.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نظرا لكثافة الإقبال.. مد التصويت في 27 لجنة على مستوى القاهرة

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

عمليات خاصة.. إجراء عاجل من إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن تعليق الدراسة

كأس العالم للأندية| اتحاد جدة يتقدم بثلاثية نظيفة على حساب أوكلاند سيتي

بأمر الملك.. تعيين الأمير فيصل بن سلمان مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين

موقع عبري: وزير الدفاع الأمريكي يزور إسرائيل منتصف الأسبوع المقبل

اتحاد عمال مصر: المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024 إيجابية

بالطيران والمدفعية.. جيش الاحتلال يعلن استهداف مواقع لـ حزب الله في لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعد بتكتيك مفاجئ|تفاصيل خطة كولر.. وتغييرات في التشكيل بكأس العالم للأندية

أندر سلالة في العالم.. ولادة أنثى تمساح تثير دهشة في أمريكا

أسباب إصابة بعض الأطفال باضطراب التوحد عن غيرهم.. وراثية وبيئية

مسيرة طلابية.. جامعة حلوان تشارك في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

إقبال كثيف من أهالي مدينة نصر على لجان الانتخابات الرئاسية

سعادة كبيرة بين المواطنين.. الشباب يسيطر على المشهد في مدينة نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ