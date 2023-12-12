برلماني: الهيئة الوطنية قامت بدور بارز في الانتخابات الرئاسية 2024|فيديو

قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور بارز في الانتخابات الرئاسية 2024 ، مؤكداً أن هناك تراكم خبرات كبير للهيئة الوطنية لـ الانتخابات منذ تأسيسها في عام 2017، وأنه تم تمكين ذوي الإعاقة البصرية للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال بطاقة خاصة بهم.

الانتخابات الرئاسية في مصر



وأضاف أحمد مقلد خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت عدداً من الإجراءات الهامه، منها: "فتح الأبواب للمراسلين الأجانب والمنظمات الدولية، والمنظمات المحلية والإعلام الداخلي".



وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، أكدت على النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية لـ الانتخابات الرئاسية في مصر، لافتاً إلى أن العدد الكبير للناخبين كان مفاجأة للجميع في اللحظات الأولى.