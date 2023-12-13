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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف زاهر يفجّر مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

صدى البلد

أعلن الإعلامي سيف زاهر عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية ببرنامج ملعب أون تايم عبر قناة أون تايم سبورتس: هناك انفراجة في الزمالك عن طريق بيع تيشرت الزمالك والتيشرت اتقفل بالنسبة للإعلانات، وهنشوف رعاة جُدد .

وأضاف: إدارة الزمالك تنتظر إعلانات جديدة على قميص الفريق، المجلس يقدر القيمة المالية للإعلانات بقيمة 60 مليون جنيه.

وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر أمس الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث معتمد جمال مع اللاعبين عن أهمية المباراة المقبلة في مشوار الفريق بمسابقة الدوري، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز من أجل مواصلة تحقيق النتائج المميزة والاستمرار في المنافسة على اللقب.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز الشديد وتنفيذ التعليمات المطلوبة بكل دقة، وأكد على ثقته في قدرات جميع العناصر الموجودة.

وفي نهاية الجلسة شرح معتمد جمال العديد من المواقف الفنية الخاصة التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، استعداداً للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل بإستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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