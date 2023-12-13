كريبي: الحرب ستنتهي في غزة بإفراج "حماس" عن الأسرى وتسليم المطلوبين

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الأربعاء، أن الحرب تنتهي في غزة إذا أفرجت المقاومة الفلسطينية "حماس" عن الرهائن وسلمت المطلوبين في هجوم 7 أكتوبر.

وأكد “كيربي”، أن مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي سوليفان سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطط المستقبلية للحرب في غزة.

وشدد على أن سوليفان سيناقش مع نتنياهو فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات لغزة.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة عبرت مجددا لإسرائيل عن مخاوف حيال سقوط مزيد من الضحايا المدنيين في غزة.

وتابع كيربي: "إذا كانت حماس تهتم بحياة المدنيين كما تدعي فيجب عليها إطلاق سراح الرهائن".

وأشار كيربي إلى أن وزير الدفاع الأميركي سيزور المنطقة لمناقشة تهديدات الحوثي للملاحة في البحر الأحمر.