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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة ولوك غير متوقع لـ عمرو دياب في السعودية

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

سلمتها يسرا.. مهرجان الجونة السينمائي يمنح مروان حامد جائزة "الإنجاز الإبداعي"

منح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة جائرة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج المصري مروان حامد، وسلمتها له النجمة يسرا، ويأتي ذلك اعترافاً بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكّلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي، وبات مؤسسة فنية متكاملة، تتولّى الإنتاج والإخراج وعرض المهرجان فيلما قصيرا عن أبرز أعمال مروان حامد.  

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

طلب النجم محمود حميدة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عدم وقوف الحضور دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطينى ، لأن الحداد كما وصفه ينهي الحزن.

لوك غير متوقع من عمرو دياب في السعودية

وصل الفنان عمرو دياب إلى السعودية، لإحياء حفل ضمن فعاليات موسم الرياض، ونشرت الصفحة الرسمية لـ بنش مارك المنظمة للحفل، على إنستجرام، لحظة وصول عمرو دياب جدة، واستقباله بترحيب حافل والورود استعدادًا لإحياء الحفل.

حقيقة وفاة والدة نور قدري

نفت الفنانة نور قدري شائعة وفاة والدتها من خلال حسابها على فيسبوك وأكدت أن والدتها بخير ولا صحة للأخبار المنتشرة. 

انهيار إيناس عبد الدايم في عزاء زوجها

انهارت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابقة،  أثناء مواساتها من الحضور في عزاء زوجها المهندس مدحت شليق، الذي يقام حاليًا بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

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