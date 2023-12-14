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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لوك غير متوقع من عمرو دياب في السعودية

صدى البلد

وصل الفنان عمرو دياب إلى السعودية، لإحياء حفل ضمن فعاليات موسم الرياض، ونشرت الصفحة الرسمية لـ بنش مارك المنظمة للحفل، على إنستجرام، لحظة وصول عمرو دياب جدة، واستقباله بترحيب حافل والورود استعدادًا لإحياء الحفل.


ومن اللافت للنظر ظهور الهضبة بلوك جديد وحلق اعتاد أن يرتديه خلال الفترة الأخيرة.

تصدر عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي "X" بعد أقل من ساعة من إعلانه قرب طرح البومه الجديد والذي يحمل اسم "مكانك".

واحتل عمرو دياب مع اسم ألبومه المركز الأول في قائمة الكلمات الأكثر رواجا، ويعد الألبوم مفاجأة لجمهور عمرو دياب مع اقتراب مطلع عام 2024.

ويمثل ألبوم "مكانك" عودة للفنان عمرو دياب للألبومات مجددا بعد آخر ألبوماته "يا أنا يا لأ" والذي طرحه عام 2021، وسوف يطرحه قريبا عبر تطبيق "أنغامي" للموسيقى.

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ويحتوي الألبوم الجديد على مفاجآت موسيقية تمثل تطورا كبيرا في شكل الموسيقى المصرية والعربية كعادة الهضبة الذي يعد رائد التجديد الموسيقي في الوطن العربي.

وطرح الفنان عمرو دياب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل برومو دعائي للألبوم ظهر خلاله بلوك جديد خطف الأنظار واعجاب جمهوره.

يذكر أن عمرو دياب تصدر للعام الخامس على التوالي قائمة الفنانين العرب الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي للموسيقى .

من ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل كبير الليلة في مهرجان ميدل بيست الرياض والذي يقدم خلاله مجموعه من اغنياته بشكل موسيقي جديد بالتعاون مع أشهر منسقي الموسيقى العالميين.

ألبومه الجديد التواصل الاجتماع الفنان عمرو دياب الفترة الأخيرة الفنانين العرب

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