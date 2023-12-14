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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد دور عاملة بوفيه المشرحة.. يارا جبران تكشف سر نجاح مسلسل زينهم|فيديو

يارا جبران
يارا جبران

أعربت الفنانة يارا جبران عن سعادتها بدور توفيقة عاملة البوفيه فى المشرحة، الذي تجسده ضمن أحداث مسلسل “زينهم” الذى يعرض حاليًا.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وقالت يارا جبران فى تصريحات إذاعية، إن الدور يعتير جديد ومختلف تمامًا على مشوارها الفني وأن المسلسل يجمع بين مزيج من الإثارة والغموض والرعب بجانب أن المسلسل يحتوى على مفاجأت مستمرة ، معلقة: “المسلسل كله جديد ومختلف بسبب ديكور المشرحة الذى جذب انتباه الجمهور”.

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وعن كاركتر توفيقة، قالت يارا جبران، إنها استغرقت وقتًا لتكوين الأستايل الخاص بشخصية توفيقة لأن الشكل العام يؤثر على تقديم الشخصية الأساسية ويزيد من تفاعل الجمهور.

ويشارك في بطولة مسلسل زينهم، عدد من النجوم الشباب، منهم “كريم قاسم، سلمى أبو ضيف”، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك.

وتجسد يارا خلال العمل شخصية موظفة بالمشرحة مع أحمد داود وكريم قاسم، لكنها تقوم ببعض الأمور غير المشروعة، حيث تدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق والغموض داخل مشرحة زينهم. 

جدير بالذكر أن يارا جبران درست في كلية الإعلام والمسرح بالجامعة الأمريكية في القاهرة وتخرجت عام 2004. 

بدايتها كانت في المسرح حيث شاركت في العديد من المسرحيات أثناء سنوات دراستها بالإضافة إلى العديد من الأعمال في المسرح المستقل. 

أول أعمالها السينمائية كانت مشاركتها في فيلم "حريم كريم" بدور بسيط عام 2005، ثم شاركت في الفيلم القصير "بيت من لحم".

عرض لها مؤخرا مسلسل "سيب وأنا أسيب" بطولة أحمد السعدني، وهنا الزاهد، محمد جمعة، آية سماحة، وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.

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