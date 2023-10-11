عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب مسلسل زينهم.. يارا جبران تدخل المشرحة مع أحمد داود وكريم قاسم

يارا جبران
يارا جبران

بدأت الفنانة يارا جبران، تصوير دورها في مسلسل "زينهم"، اليوم الأربعاء، مع المخرج يحيى إسماعيل، والفنان أحمد داود، والمقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، ، ويتكون العمل من 30 حلقة منفصلة.

ويشارك في بطولة مسلسل زينهم، عدد من النجوم الشباب، منهم “كريم قاسم، سلمى أبو ضيف”، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك.

وتجسد يارا خلال العمل شخصية موظفة بالمشرحة مع أحمد داود وكريم قاسم، لكنها تقوم ببعض الأمور غير المشروعة، حيث تدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق والغموض داخل مشرحة زينهم. 

وعلى جانب آخر تنتظر يارا عرض مسلسلها الجديد "ورق التوت" المقرر عرضه يوم 14 أكتوبر على قناة cbc من بطولة شريف سلامة وعدد من النجوم الشباب.

جدير بالذكر أن يارا جبران درست في كلية الإعلام والمسرح بالجامعة الأمريكية في القاهرة وتخرجت عام 2004. 

بدايتها كانت في المسرح حيث شاركت في العديد من المسرحيات أثناء سنوات دراستها بالإضافة إلى العديد من الأعمال في المسرح المستقل. 

أول أعمالها السينمائية كانت مشاركتها في فيلم "حريم كريم" بدور بسيط عام 2005، ثم شاركت في الفيلم القصير "بيت من لحم".

عرض لها مؤخرا مسلسل "سيب وأنا أسيب" بطولة أحمد السعدني، وهنا الزاهد، محمد جمعة، آية سماحة، وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.

يارا جبران الفنان احمد داود الفنانة يارا جبران هنا الزاهد سلمى ابو ضيف سيب وأنا أسيب شريف سلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

أردوغان عن قصف المدنيين في غزة: إسرائيل لا تتصرف كدولة

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

طلبت الطلاق بعد الصباحية.. صدمة فتاة أربعينية بعد رفضها الكثير من العرسان

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

بمقدم 25 ألف جنيه.. بدء حجز شقق جنة وسكن مصر الأحد المقبل

ترشيحاتنا

رسميا.. انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود في قطاع غزة |حصار كامل

سيناء مصرية وستظل.. أحمد موسى يدعو الفلسطينين التمسك بأرضهم

الاحتلال يقتل فلسطينيًا بزعم محاولته تنفيذ عملية قرب حاجز الأنفاق

جميلة إسماعيل تتراجع عن ترشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة

هل يشترط الجلوس معتدلا عند قراءة القرآن واستقبال القبلة؟.. دار الإفتاء تجيب

نداء عاجل من فلسطين للجامعة العربية لإنقاذ مئات المصابين من خطر الموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينافس الاتحاد السعودي على لقب دوري روشن بالرياض؟.. القصة كاملة

بعد انفصالها عن خطيبها.. 10 صور أثارت ضجة لـ رنا رئيس| شاهد

فستان لافت.. هيدي كرم تبرز جمالها في أحدث ظهور | شاهد

انهيار نسمة محجوب في جنازة والدها بمسجد الحصرى

فيديو

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 950

تحرك غريب في أسعار الذهب .. وعيار 21 مفاجئة

كيف خسر أحمد رزق وزنه.. الفنان يجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ