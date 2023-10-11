بسبب مسلسل زينهم.. يارا جبران تدخل المشرحة مع أحمد داود وكريم قاسم

بدأت الفنانة يارا جبران، تصوير دورها في مسلسل "زينهم"، اليوم الأربعاء، مع المخرج يحيى إسماعيل، والفنان أحمد داود، والمقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، ، ويتكون العمل من 30 حلقة منفصلة.

ويشارك في بطولة مسلسل زينهم، عدد من النجوم الشباب، منهم “كريم قاسم، سلمى أبو ضيف”، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك.

وتجسد يارا خلال العمل شخصية موظفة بالمشرحة مع أحمد داود وكريم قاسم، لكنها تقوم ببعض الأمور غير المشروعة، حيث تدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق والغموض داخل مشرحة زينهم.

وعلى جانب آخر تنتظر يارا عرض مسلسلها الجديد "ورق التوت" المقرر عرضه يوم 14 أكتوبر على قناة cbc من بطولة شريف سلامة وعدد من النجوم الشباب.

جدير بالذكر أن يارا جبران درست في كلية الإعلام والمسرح بالجامعة الأمريكية في القاهرة وتخرجت عام 2004.

بدايتها كانت في المسرح حيث شاركت في العديد من المسرحيات أثناء سنوات دراستها بالإضافة إلى العديد من الأعمال في المسرح المستقل.

أول أعمالها السينمائية كانت مشاركتها في فيلم "حريم كريم" بدور بسيط عام 2005، ثم شاركت في الفيلم القصير "بيت من لحم".

عرض لها مؤخرا مسلسل "سيب وأنا أسيب" بطولة أحمد السعدني، وهنا الزاهد، محمد جمعة، آية سماحة، وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.