بكري: حكومة جديدة برئاسة "شخصية ثقيلة" عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية

توقع الإعلامي مصطفى بكري، إجراء تغيير وزاري، عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية، مشيرًا إلى أن الشخصية المرتقب اختيارها لقيادة الحكومة الجديدة، ستكون “ذات ثقل وقدر كبير من الكفاءة، وتحظى بثقة القيادة السياسية”، على حد وصف بكري.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري، خلال حلقة مساء الخميس 14 ديسمبر من برنامجه "حقائق وأسرار"، على قناة “صدى البلد”، إلى أن الحكومة الحالية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي قد تتقدم باستقالتها، عقب أداء حلف الرئيس لليمين الدستورية، وأضاف: "الفترة المقبلة ستشهد تغييرًا في الحكومة، مع الرئيس المنتخب، وستشهد عملًا كبيرًا من أجل المواطنين".

مرحلة تحديات كبيرة

وأكد مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل هموم المواطن المصري، مبينًا أن المرحلة الحالية مرحلة تحديات كبيرة، خاصة مع المخطط الإسرائيلي، الذي يتم تنفيذه في قطاع غزة، واستهداف مصر.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات تسلمت نتائج فرز الأصوات التى أدلى بها الناخبون فى المحافظات بـ الانتخابات الرئاسية 2024، تمهيدا لضم نتائج المصريين بالخارج إليها وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، يوم الاثنين المقبل، في مؤتمر صحفي عالمي.