اخبار مصر على مدار 24 ساعة| موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

اخبار مصر.. أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء أعمال الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بجميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

الرئيس السيسى يصدّق على تشديد عقوبة جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسى والتنمر

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس النواب.

الرئيس السيسي: التعاون مع دول حوض النيل أحد أهم ثوابت العمل المصري الأفريقي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

الهيئة الوطنية: بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية واستمرار الاقتراع ببعض اللجان.. وإعلان النتيجة الاثنين المقبل

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء أعمال الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بجميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الناخبين الذين تواجدوا عند الساعة التاسعة مساءً في جمعية الانتخاب (مركز الاقتراع) سيتم تمكينهم جميعًا من الإدلاء بأصواتهم، ليعقب ذلك بدء أعمال الفرز في تلك اللجان.

هيئة الاستعلامات تكشف ماذا قال الإعلام الدولي عن الانتخابات الرئاسية في مصر

تابعت الهيئة العامة للاستعلامات تناول الإعلام الدولي لـ الانتخابات الرئاسية على مدى الأيام الثلاثة التي أجرى فيها التصويت لانتخاب رئيس من بين المرشحين الأربعة المتنافسين في هذه الانتخابات.

لتدبير احتياجات القطاع الصحي.. مدبولي يتابع توفير الاعتمادات المالية لهيئة الشراء الموحد

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والعميد محمد أحمد عبد القوي، أمين عام الهيئة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

رئيس تحرير صدى البلد: المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق دستوري لكل مواطن

أدلى الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري ومدير وكالة قنوات صدى البلد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في بلجنة المركز القومى للبحوث فى الدقي .

غدًا.. "الصحفيين" تدعو لساعة احتجاجية بالنقابة ووسائل الإعلام للمطالبة بوقف العدوان الصهيوني

دعت نقابة الصحفيين المصريين، جميع الصحف، ووسائل الإعلام المصرية، والمتواجدين بنقابة الصحفيين لتنظيم ساعة احتجاجية غدًا الأربعاء من الساعة الواحدة، وحتى الثانية ظهرًا، تحت شعارات (لا للتهجير.. لا للتوطين.. أوقفوا العدوان على غزة.. التهجير خط أحمر).

وزير النقل: خط "رورو" السريع للحاصلات الزراعية يساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالسفير ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال النقل البحري.

تنسيقية الأحزاب عن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية: كنتم قد المسئولية

توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر لجموع الشعب المصري على المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة، مؤكدة أن المشاركة الكبيرة تعكس وعي المواطنين الحقيقي بحجم التحديات التي تواجه البلاد، واصطفافه خلف وطنه وتفويضه الرئيس القادم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ الأمن القومي المصري.

بعد قرار منع تصديره.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار البصل بالأسواق

قررت لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، برئاسة د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء استمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس 2024 وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع، مع طرح تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين.

رئيس التخطيط بوزارة الري يكشف أسباب الاتجاه لإنتاج السكر من البنجر.. فيديو

تعهدت الحكومة بحل أزمة السكر في مصر، وطرحت مبادرة عبر منافذ السلع المخفضة المنتشرة في البلاد لبيع السكر بـ27 جنيهاً في محاولة لضبط الأسعار.

زيادة جديدة للمعاشات خلال 2024| التفاصيل وموعد الصرف

ينتظر أصحاب المعاشات والمستفيدين منها أى قرارات تصدر بشأن الزيادة الجديدة خلال عام 2024 وهل سيتم تبكيرها أم تصرف فى الموعد الذى حدده القانون، حيث تنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات و المعاشات 148 لسنة 2023، على زيادة المعاشات سنويًا بحد أقصى 15% يوم 30 يونيو من كل عام على أن يتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو وذلك فى حال عدم صدور قرار بتبكير صرفها .

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

يعمل مجلس الوزراء على ضبط الأسواق وتوفير السلع، وأصدر قرارات هامة على رأسها، استمرار منع تصدير البصل حتى 30 مارس المقبل ، وذلك بعد ارتفاعات متتالية شهدها البصل خلال الآونة الأخيرة حتى وصل سعره إلى 40 جنيها.

استمرار الأمطار .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم وخلال الأيام المقبلة في مصر، إضافة إلى الظواهر الجوية المتوقعة على بعض المدن الساحلية وحالة الملاحة البحرية.