غدًا.. "الصحفيين" تدعو لساعة احتجاجية بالنقابة ووسائل الإعلام للمطالبة بوقف العدوان الصهيوني

دعت نقابة الصحفيين المصريين، جميع الصحف، ووسائل الإعلام المصرية، والمتواجدين بنقابة الصحفيين لتنظيم ساعة احتجاجية غدًا الأربعاء من الساعة الواحدة، وحتى الثانية ظهرًا، تحت شعارات (لا للتهجير.. لا للتوطين.. أوقفوا العدوان على غزة.. التهجير خط أحمر).

وأوضحت النقابة أن الهدف من الساعة الاحتجاجية هو المطالبة بوقف العدوان الصهيوني الوحشي على الشعب الفلسطينى فى غزة، والتصدي لمخطط التهجير المجرم للشعب الفلسطيني، وكذلك إعلان الرفض للفيتو الأمريكي، وإدانة تورط الدول الغربية ومشاركتها، ودعمها لحرب الإبادة الصهيونية فى حق الشعب الفلسطيني.

وتشهد الساعة الاحتجاجية فعاليات متزامنة بمقر النقابة، وفى مقرات الصحف يرفع خلالها المشاركون لافتات تدعو لوقف الحرب، وكسر الحصار على الشعب الفلسطيني، بحيث تحمل شعارات اليوم، وصور مجرمي الحرب من الصهاينة، والقادة الغربيين عليها شعار مجرم حرب، وتطالب بإحالتهم للمحاكمة الجنائية الدولية.

كما يحمل المشاركون فى الاحتجاج صور شهداء الصحافة الفلسطينية، والمطالبة بمحاكمة قتلتهم، وذلك بعد ارتقاء أكثر من 82 صحفيًا شهداء خلال العدوان الصهيوني الوحشي، واستهداف عشرات من أسر الصحفيين خلال حرب الإبادة، التى يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني فى أكبر جريمة عرفتها الصحافة فى التاريخ الحديث.

وينشر المشاركون فى الاحتجاج صور مشاركتهم على صفحاتهم الشخصية، وصفحات الصحف، ووسائل الإعلام بشكل متزامن، لإرسال رسالة بموقف الصحفيين المصريين المعارض للحرب، والتهجير، وكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

ويرفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات أوقفوا العدوان الصهيوني.. عاشت فلسطين حرة، لا التهجير.. لا للتوطين.. التهجير خط أحمر، المجد للشهداء.. حاكموا مجرمي الحرب.

