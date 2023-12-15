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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خد بالك.. هذه الأعراص دليل على أنك تعاني من الأرق

أعراض الأرق
أعراض الأرق

الأرق هو اضطراب شائع في النوم يمكن أن يؤدي إلى صعوبة النوم أو صعوبة الاستمرار فيه، أو يجعلك تستيقظ مبكرًا مع عدم القدرة على العودة إلى النوم مرة أخرى. 

 

أعراض الأرق

 

ويتسبب الأرق في الشعور بالإرهاق عند الاستيقاظ، يمكن أن يوهن الأرق من مستوى طاقتك ومزاجك وأيضًا من صحتك وأدائك في العمل وجودة الحياة، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

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وتختلف كمية النوم الكافية من شخص لآخر، ولكن يحتاج أغلب البالغين سبع إلى ثماني ساعات في الليلة، وفي بعض الأوقات يعاني الكثير من البالغين أرقًا (حادًا) قصير المدى، وهو ما يستمر لأيام أو أسابيع.

 

 وعادة ما يحدث الأرق نتيجة توتر أو حدوث أحداث صادمة، ولكن يعاني البعض أرقًا (مزمنًا) طويل المدى يستمر لشهر أو أكثر. يمكن أن يكون الأرق هو المشكلة الأساسية أو قد يكون مرتبطًا بأدوية أو حالات طبية أخرى.

 

أعراض الأرق

 

إذا أصبح من الصعب عليك ممارسة عملك أثناء اليوم بسبب الأرق فقم بزيارة طبيبك لتحديد سبب مشكلة النوم لديك وكيف يمكن معالجتها، وهناك بعض الأعراض التي تشير بأنك تعاني من الأرق، وتشمل ما يلي :

_ صعوبة الاستغراق في النوم ليلًا

_ الاستيقاظ من النوم ليلً.

_ الاستيقاظ مبكرًا جدًا.

_ عدم الشعور بالراحة بعد النوم ليلً.

_ التعب أثناء اليوم والشعور بالنعاس.

_ القلق والاكتئاب والتوتر

_ صعوبات التركيز على المهام والانتباه والتذكر

_ الأخطاء أو الحوادث المتكررة.

_ القلق الدائم بشأن النوم.

الأرق أعراض الارق اضطراب النوم الاستيقاظ

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