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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جهز أوراقك.. كل ما تريد معرفته عن مزاد جمارك مطار القاهرة للسيارات

مزاد سيارات
مزاد سيارات

يسعي الكثير من المواطنين إلي الحصول علي سيارة بشكل سهل وميسر، وفي هذا السياق، تمنح مزادات السيارات، تسهيلات عدة للمشتري، وتتيح أنواعا كثيرة من السيارات، والتي من بينها مزاد جمارك مطار القاهرة للسيارات.

موعد مزاد جمارك مطار القاهرة للسيارات

من المقرر أن يعقد مزاد جمارك مطار القاهرة للسيارات في تمام الساعة 12 ظهرا، من يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، في قاعة نادي الجيزة الرياضي، في شارع البحر الأعظم، أسفل كوبرى عباس بالجيزة.

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ويتم خلال جلسة مزاد جمارك مطار القاهرة بيع لوطات سيارات ودراجات بخارية ومواتير مستعملة كل على حالته والجميع وارد من الخارج ومخزن بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

ويتم إتاحة معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة.

الشروط المطلوبة لدخول مزاد جمارك مطار القاهرة


- يلزم سداد مبلغ 10 آلاف جنيه تأمين دخول، ويسترد في حال لم يحالف المشترك بالمزاد شراء إحدى السيارات المطروحة للبيع.

- يشترط سداد 30% من قيمة اللوط فور رسو المزاد، وباقي الثمن في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ عقد المزاد.

- يلزم على الراغبين في الدخول بمزاد مطار القاهرة شراء كراسة الشروط، علمًا بأن قيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

- المشاركون بصفة هيئات أو شركات، يجب تقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجاري للجنة المشرفة على المزاد.

- بالنسبة للمشاركين بشكل فردي؛ يكتفي بتقديم بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

 

تفاصيل سيارات مزاد جمارك مطار القاهرة الدولي

ومن المقرر أن يضم مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة الدولي، سيارات ملاكي وفان وميكروباص، مع العلم أن جميع السيارات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة تشمل مرسيدس و دودج وفولفو وكيا و هيونداي وغيرها .

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كراسة شروط مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

- يتم شراء كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ 400 جنيه.

- و تتوفر الكراسة بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع محمد حامد فهمي، حي الدقي بمحافظة الجيزة.

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