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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بمبلغ خيالي.. بلوزة خطوبة الأميرة ديانا للبيع في مزاد

صدى البلد

تعرض دار مزادات “جوليان” قطعة من ملابس الأميرة ديانا الراحلة، وهي عبارة عن بلوزة ارتدتها الأميرة ديانا، أميرة ويلز، في خطوبتها.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز”، ارتدتها العائلة المالكة في صورتها عام 1981، وتتميز بلوزة الكريب الوردية بياقة وطيات فضفاضة في الأمام.

وعرضت دار جوليان للمزادات ملابس ديانا للبيع بالمزاد وقدرت قيمتها بما يتراوح بين 80 ألف دولار و100 ألف دولار.

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وصمم البلوزة كل من  ديفيد وإليزابيث إيمانويل، اللذين صمما أيضًا فستان الزفاف الشهير لديانا لحفل زواجها من الأمير تشارلز حينها.

كانت المرة الأولى التي تم ارتداء البلوزة التي تحمل لونا ورديا، في جلسة تصوير الخطوبة في عام 1981، وهي مصنوعة من الكريب وتتميز بياقة بتصميم الكسرة وتجاعيد فضفاضة في الأمام.

في عام 2019، عُرضت البلوزة في قصر كنسينجتون كجزء من معرض يحمل عنوان "ديانا: قصة أزيائها".

وسيتم عرض قطعة أخرى في نفس المزاد، والقطعة ستكون فستان مسائي ارتدته ديانا أيضًا، صممه المصمم المغربي جاك أزاجوري وارتدته في فلورنسا، إيطاليا، في أبريل 1985. تقدر قيمته بين 100,000 و 200,000 دولار.

حققت ملابس ومقتنيات الأميرة ديانا نجاحًا كبيرًا في المزادات، حيث حقق فستانها الشهير باللون الأسود مبلغًا قياسيًا قدره 1.1 مليون دولار  في مزاد عالمي في  سبتمبر، والمعروف بفستان الانتقام.

الأمير تشارلز الأميرة ديانا العائلة المالكة

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