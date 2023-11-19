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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ديانا حداد تمزج بين الأناقة والجمال في أحدث إطلالة

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

حرصت الفنانة اللبنانية ديانا حداد على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

بدت ديانا حداد فى الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا مطرزا باللون الرمادي، بأكمام، واتسم الفستان بأنه كشف عن قوامها الرشيق.

لفتت ديانا حداد الأنظار بمكياجها الجذاب، حيث كشف عن جمال ملامحها، فيما بدت بخصلات شعرها الأسود الكيرلي المنسدل على كتفيها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها . 

حققت ديانا حداد  نجاحات كبيرة بأحدث إصداراتها أغنية يمك مزاجى التي تصدرت تريند يوتيوب وتخطت الـ2 مليون مشاهدة بعد أيام من طرحها، وتستعد ديانا لأن تقدم مفاجأة جديدة لجمهورها في الوطن العربي.

أحدث أعمال الفنانة ديانا حداد

وطرحت ديانا حداد أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أحلى كبل" باللهجة المصرية، عبر يوتيوب، كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم "ديانا" الجديد الذى يحمل اسمها.

 آخر أعمال الفنانة ديانا حداد

وطرحت ديانا حداد أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أحلى كبل" باللهجة المصرية، عبر يوتيوب، كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم "ديانا" الجديد الذى يحمل اسمها.

ديانا حداد طرحت ضمن أغنيات ألبومها الجديد أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلاماً ولحناً. 

حملت الأغنية اللبنانية عنوان "مغنجة" تعاونت في كلماتها وألحانها مع ايفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، مكس مصطفى عبد الرضا، والماستر سليم سلامة.

الأغنية الثانية من اللون الخليجي حملت عنوان "وحشني شخص" جددت تعاونها مع الملحن العراقي  علي صابر، بعد أن إختارت الكلمات من الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون في  التوزيع الموسيقي والمكس والماسترينج مع حسام كامل.

طرحت الأغنيتين "مغنجة " و"وحشني شخص" من خلال فيديوهات مصورة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

 

 

 

IMG_٢٠٢٣١١١٩_١٣٠١٠٦ - قص
IMG_٢٠٢٣١١١٩_١٣٠١٠٦ - قص
IMG_٢٠٢٣١١١٩_١٣٠١١٤
IMG_٢٠٢٣١١١٩_١٣٠١١٤
IMG_٢٠٢٣١١١٩_١٣٠١٠٦
IMG_٢٠٢٣١١١٩_١٣٠١٠٦

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