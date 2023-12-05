في ذكرى تأسيس مزاد كريستيز.. ضم أغلى لوحة بيعت بتاريخ المزادات

يصادف في مثل هذا اليوم، في 5 ديسمبر 1766، عُقد أول مزاد لشركة كريستيز الشهيرة في لندن، تأسست شركة كريستيز في عام 1766 على يد جيمس كريستي، وهي اليوم تُعد الدار الرائدة في مجال المزادات الفنية في العالم، وقد بلغت حصيلة مزاداتها في عام 2015 ما يقارب 4.8 مليار جنيه استرليني (7.4 مليار دولار أمريكي).

تنظيم المزادات

تنظم كريستيز سنويًا حوالي 350 مزادًا في أكثر من 80 فئة مختلفة، بما في ذلك الفنون الجميلة والزخرفية والمجوهرات والصور الفوتوغرافية والمقتنيات وغيرها.

وقد زادت شهرة كريستيز حول العالم على مر السنين، حيث تملك اليوم 54 مكتبًا في 32 بلدًا، وتمتلك أيضًا 12 صالة في أشهر مدن العالم لاستضافة مزاداتها، بما في ذلك لندن ونيويورك وباريس وجنيف وميلان وأمستردام ودبي وزيورخ وهونغ كونغ وشنغهاي ومومباي.

حققت كريستيز سمعة كبيرة في تنظيم أكبر المزادات في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، حيث كانت تُنظم بانتظام مزادات لقطع من التراث الوطني للمملكة المتحدة، بما في ذلك قطع تابعة للعائلات الأرستقراطية وأيضًا العائلة المالكة البريطانية.

ويجدر بالذكر أن صالة كريستيز قد شهدت بيع العديد من المقتنيات والمجوهرات التابعة للأسرة العلوية بعد يوليو 1952.

نساء الجزائر

لوحة نساء الجزائر

وفي 11 مايو 2015، خلال مزاد كريستيز في نيويورك، تم بيع رائعة بابلو بيكاسو "نساء الجزائر" مقابل 179.3 مليون دولار أمريكي، لتصبح بذلك اللوحة الأغلى في تاريخ المزادات الفنية.