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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قيمتها 50 ألف جنيه.. "الناشرين المصريين" يعلن شروط جائزة النشر التشجيعية

صدى البلد

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده عن لائحة جائزة النشر التشجيعية، التى ينظمها بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتبلغ قيمتها 50 ألف جنيه من الاتحاد تمنح للفائز إضافة إلى درعى الاتحاد والهيئة.

وتأتى شروط الجائزة على النحو التالي :

1) أن يكون العضو المتقدم للجائزة مقيدا بسجلات الاتحاد بما لا يزيد عن عشر سنوات، حيث إن الجائزة لتشجيع دور النشر الحديثة.

2) أن يكون العضو مشاركا فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته (55).

3) أن يكون العضو قد أنتج فى فترة عضويته ما لا يقل عن 25 عنوانا.

4) ألا يقل عدد فروع المعرفة لإصداراته عن خمسة فروع.

5) ألا يكون قد تعرض لأى عقوبة خلال فترة عضويته.

6) أن يكون العضو مسدداً لإلتزاماته المالية لاتحاد حتى تاريخ المسابقة.

7) ألا يكون العضو قد فاز بهذه الجائزة فى أعوام سابقة.

8) أن تكون كافة الكتب المقدمة للجائزة مطبوعة فى جمهورية مصر العربية وحاصلة على أرقام إيداع من دار الكتب المصرية والترقيم الدولى.

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أما عن معايير التقييم للجائزة فهى: 

1) تصميم الأغلفة ومدى مناسبتها لعنوان الكتاب.

2) الإخراج الفنى الداخلى والخارجى للكتاب.

3) جودة الإنتاج والطباعة طبقا لمعايير الجودة وتصميم الأغلفة ومدى مناسبتها لعنوان الكتاب.

4) تنوع وتعدد الانتاج فى أكثر من خمسة فروع من فروع المعرفة.

5) سياسة دار النشر فى اختيار العناوين.

6) فائدة العناوين المنشورة لمجتمع القراء وللثقافة المصرية والعربية.

7) اختيار القطع المناسب لموضوع الكتاب.

8) مراعاة حقوق الملكية الفكرية للعناوين.

9) تاريخ الدار ومدى نجاح تجربتها.

الناشرين المصريين اتحاد الناشرين المصريين الهيئة المصرية العامة للكتاب الهيئة المصرية الملكية الفكري القاهرة الدولى للكتاب

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